5452 طالبا يؤدون الكشف الطبي بجامعة القناة خلال الأسبوع الأول لبدء الكشف

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس ، أن الكشف الطبي للطلاب المستجدين بدأ 3 سبتمبر، ويستمر حتى 31 أكتوبر ، لافتاً إلى أن الكشف الطبي يعد من الخطوات المهمة لاستكمال إجراءات التحاق الطلاب بكلياتهم؛ لإعداد ملف صحي لكل طالب مستجد، لمتابعة حالته الصحية طوال مدة الدراسة بالجامعة.

وتابع "مندور" أنه خلال الأسبوع الأول لبدء الكشف الطبي ، استقبلت الإدارة العامة للخدمات الطبية بمقرها بالدور الأول بمبنى الأنشطة الطلابية 5452 طالبا وطالبة، بواقع 3491 طالبا مستجدا و1961 من طلاب المدن الجامعية القدامى، مشيراً إلى أن الجامعة اتخذت عدداً من الإجراءات التي تيسر إجراءات الكشف الطبي على الطلاب؛ لتجنب الزحام، وتوفير أماكن لاستراحة الطلاب وأولياء أمورهم، مع الاستعانة بأطقم طبية متميزة.

وفي سياق متصل - واصل الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب جولاته التفقدية لمتابعة سير العمل داخل مقر الكشف الطبي، موجهاً بضرورة أداء الإجراءات بسهولة ويسر، لافتاً إلى التزام القائمين على إجراءات الكشف الطبي بتوفير كافة التسهيلات، وسبل الراحة للطلاب، حيث تم توفير أماكن انتظار لهم، مع رفع درجة الاستعدادات القصوى بالعيادات لاستقبالهم.

وأضاف الدكتور محمد عبد النعيم أن جميع التحاليل الخاصة بطلاب كلية التمريض و المعهد الفني للتمريض يتم إجراؤها بمعمل الإدارة الطبية العامة للخدمات الطبية ضمن إجراءات الكشف الطبي.

فيما أفادت الدكتورة سمر فتحي مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية أن الكشف الطبي على الطلاب يبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً يومياً، فيما عدا يومي الجمعة والسبت، حيث يقوم الطالب بتسجيل بياناته بموقع جامعة قناة السويس، وحجز موعد الكشف الطبي، ثم تتم طباعة الاستمارة الخاصة بالكشف الطبي باسم الطالب، والكلية المرشح لها، وموعد وتاريخ الكشف الطبي.

مؤكدة على ضرورة الالتزام بموعد وتاريخ الكشف الطبي المحدد باستمارة الكشف الطبي الخاصة بالطالب ولن يتم دخول أي طالب إلى الإدارة الطبية لإجراء الكشف الطبي في غير موعده المحدد بالاستمارة.

أما عن طلاب كلية التجارة فيتم الكشف عليهم بالمركز الطبي بكلية التجارة.

هذا ويتقدم الطالب للكشف الطبي بنفسه حيث يتم الكشف عليه بالعيادات (الرمد، الباطنة، الجلدية ، الجراحة، الروماتيزم،

الأسنان، المعمل )

ويتم اعتماد استمارة الكشف الطبي بعد الانتهاء من توقيع الكشف على الطالب من قبل كبير الأطباء.

كما أشار الدكتور تامر حسنين حامد مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية إلى أنه يمكن للطالب حجز موعد الكشف الطبي وطباعة استمارة الكشف الطبي عن طريق الموقع الإلكتروني التالي:

http://es-mis.suez.edu.eg/mis_service/