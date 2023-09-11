22 عاما على هجمات 11 سبتمبر الإرهابية.. 10 صور توثق أسوأ يوم فى تاريخ أمريكا

كتبت ريم عبد الحميد

تمر اليوم، الاثنين، الذكرى الثانية والعشرين لهجمات سبتمبر الإرهابية، أكبر عمل إرهابى داخل الأراضى الأمريكية، وأسقط أكثر من ثلاثة آلاف قتيل فى هجمات متزامنة على برجى مركز التجارة العالمى فى نيويورك بطائرتين تم اختطافهما، بينما استهدف هجوم آخر مبنى البنتاجون فى فرجينيا، وسقطت طائرة أخرى مختطفة فى ولاية بنسلفانيا.

ونشرت مجلة نيوزويك مجموعة من الصور التي وثقت المأساة التي عاشتها الولايات المتحدة فى 11 سبتمبر 2001، وكانت أبرز 10 منها على النحو التالى:

فى هاتين الصورتين، كانت الضربة الأولى باقتحام برجى مركزى التجارة العالمى فى نيويورك بطائرتين مدنيتين تم اختطافهما بركابهما.



الدخان يتصاعد من برج مركز التجارة



اشتعال النيران فى مركز التجارة العالمى 1

ففي تمام الساعة 8:46 صباحا بتوقيت نيويورك، اصطدمت طائرة الخطوط الجوية الأمريكية AA الرحلة رقم 11 بالأدوار العليا من البرج الشمالى . وبعد حوالى ربع الساعة، اصطدت الطائرة الثانية يونايتد إيرلاينز الرحلة رقم 175 بالبرج الجنوبى، وضربت ما بين الطابقين 77 و85. ووفقا للموقع الإلكترونى للنصب التذكارى لـ 11 سبتمبر، فقد قدر أن ما بين 16.400 على 18000 شخص كانوا فى مجمع التجارى العالمى وقت اقتحام الطائرتين للبرجين.



صدمة وحسرة على وجوه الامريكيين



الدخان الكثيف يغطى نيويورك

وتقول نيوزويك إن مهمة الإرهابيين التي تم التخطيط لها من قبل زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، لا تزال تعتبر الهجوم الإرهابى الأكثر دموية على الأرض الأمريكية.

وبعد 22 عاما على الهجوم، فإن أعداد الوفيات لا تزال ترتفع، بما فى ذلك المسعفون الأوائل الذين عانوا من إصابات وأمراض أثناء التافى وإنقاذ الناس.



لحظة ابلاغ الرئيس جورج بوش بالهجمات

عندما وقعت الهجمات، كان الرئيس الأمريكى حينئذ جورج دبليو بوش فى مدرسة إيما بوكر البتدائية فى ولاية فلوريدا للقاء الأطفال، وأثناء وجوده داخل احد الفصول، تم إبلاغه بأن طائرة ضربت مركز التجارة العالمى، وكان يعتقد فى البداية أنه حادث، قبل أن يبلغ رئيس موظفي البيت الأبيض أندرو كارد بعد دقائق بضربة الطائرة الثانية وأخبره بان أمريكا تتعرض لهجوم.



بوش يلقى خطابه للامريكيين

فى تمام الساعة 9:37 صباحا، سقطت طائرة ثالثة فوق مبنتى البنتاجون فى فرجينيا وأحدث ضررا بالغا بجزء من المبنى.



الهجوم على البنتاجون



الدمار فى مبنى البنتاجون

علم ركاب الطائرة الرابعة UA الرحلة 93 بالجوم على البنتاجون وبرجى مركز التجارة، فقررا التحرك ضد الإرهابيين الذين اختطفوا طائراتهم وسقطت الطائرة فوق حقل فى بنسلفانيا.