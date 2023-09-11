اليوم السابع
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وزيرة الخارجية الألمانية من كييف: أوكرانيا مكانها فى الاتحاد الأوروبى

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 01:35 م
وزيرة الخارجية الألمانية من كييف: أوكرانيا مكانها فى الاتحاد الأوروبى أنالينا بيربوك
كتبت: هناء أبو العز

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قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إن مكان أوكرانيا هو الاتحاد الأوروبى، فى إشارة إلى دعم بلادها لخطوة انضمام كييف إلى التكتل.

 

وأضافت بيربوك، فى بيان نقلته الشرق الإخبارية، لدى وصولها إلى كييف، الاثنين، أن بإمكان أوكرانيا الاعتماد علينا وعلى إدراكنا لتوسيع الاتحاد الأوروبى كنتيجة جيوسياسية ضرورية للحرب الروسية.

 

وأضافت أن أوكرانيا تتمتع بالفعل بوضع مرشح، والآن نستعد لاتخاذ قرار بشأن فتح محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى، واصفة نتائج الإصلاح القضائى والتشريعات الإعلامية فى أوكرانيا بأنها مثيرة للإعجاب بالفعل.

 


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أنالينا بيربوك

أوكرانيا

الاتحاد الأوروبى

كييف



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