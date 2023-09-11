وزارة النقل العراقية تسجل 3 هزات أرضية في دهوك وكركوك

وكالات

أعلنت وزارة النقل العراقي، تسجيل ثلاث هزات أرضية في دهوك وكركوك.

وذكرت الوزارة في بيان نشرته (واع) لليلة الإثنين، أن "مراصدنا الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث ثلاث هزات أرضية فجر اليوم الاثنين في محافظتي دهوك وكركوك بدرجات متفاوتة".

ودعت الهيئة العامة للأنواء الجوية، بحسب البيان، المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي.