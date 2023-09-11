مميزات مدارس التكنولوجيا التطبيقية للحاصلين على الشهادة الإعدادية.. التفاصيل

محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك مميزات كثيرة ل مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، مشيرة إلى توفير العديد من المميزات للطلاب من تدريبات عملية وشخصية وتخصصية وفق أحدث المعايير الدولية، بالإضافة إلى التعلم في بيئة تكنولوجية تواكب أحدث التطورات العالمية وتساعد الطالب على الابتكار والتطوير المهني والشخصي المستمر، وممارسة الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية للطلاب في المدارس، وحوافز مادية أثناء فترة التدريب العملى والدراسة والحصول على شهادات معتمدة من الوزارة والشريك الصناعى.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت عن إنشاء مدارس جديدة للتكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي 2023-2024 وفتح باب التقدم للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للالتحاق بها وتشمل (4) مدارس بالشراكة مع اتحاد الصناعات، (2) مدرسة بالشراكة مع مبادرة "ابدأ"، (4) مدارس بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إضافة لمجموعة مدارس “we” و(4) مدارس بالشراكة مع شركاء صناعين في قطاعات مختلفة، وذلك ابتداء من اليوم الثلاثاء الموافق 29/8/2023 وحتى يوم السبت الموافق 9/9/2023 عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.