اليوم السابع
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مصرع شخص مجهول الهوية صدمه قطار أثناء عبور شريط السكة الحديد بالخانكة

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 12:53 م
مصرع شخص مجهول الهوية صدمه قطار أثناء عبور شريط السكة الحديد بالخانكة جثة - صورة أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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لقي شخص مجهول الهوية مصرعه، إثر اصطدام قطار به أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، بالقرب من مزلقان المصانع دائرة قسم شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى دار الصحة النفسية بالخانكة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة قدالخانكة، يفيد ورود بلاغ من ملاحظ برج بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، باصطدام أحد القطارات بشخص والجثة عبارة عن أشلاء.
 
علي الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام قطار بشخص مجهول الهوية، أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، بالقرب من مزلقان المصانع بدائرة قسم شرطة الخانكة، والجثة عبارة عن أشلاء.
 
جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفي الصحة النفسية بالخانكة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي.
 
 

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