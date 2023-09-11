محافظ القليوبية يتفقد المجمع الخدمي بقرية نوى فى شبين القناطر بعد فرشه بالأثاث

وتفقد الهجان، المجمع الخدمي بقرية نوى بمركز ومدينة شبين القناطر، وذلك بعد افتراشه بالكامل الأثاث الإداري وبدء استقبال المواطنين، حيث تابع أعمال افتراش الأثاث الإداري لمبنى المجمع الخدمي بقرية نوى واستمع لشرح مفصل عن كامل الأثاث الذي تم توريده للمجمعات الخدمية من قبل اللواء وائل الشاذلي مساعد وزير الإنتاج الحربي لشئون مُبادرة حياة كريمة، والذي تضمن مكاتب للموظفين ومقاعد ثلاثية لانتظار المواطنين، بالإضافة إلى أنه تم توريد دواليب لأرشفة الملفات وتوريد خزائن لمكتب الشهر العقاري والسجل المدني، كما يتضمن كل مُجمع خدمي 17 شباك خدمة لخدمة عدد أكبر من المواطنين وتجنباً للازدحام.

وقام الهجان، بالمرور على مكاتب "وحدة محلية، ومجلس محلي، ومكتب بريد، وشهر عقاري، وسجل مدني، ووحدة تضامن اجتماعي، ومركز تكنولوجي، ومكتب تموين"، وتم البدء بتشغيل تلك الخدمات طبقًا لمعايير الجودة لتطبيق منظومة الشباك الواحد والتحول الرقمي، مؤكدا أن جميع التجهيزات ستتم على أحدث مستوى ووفق تطبيق النموذج الموحد الذي يتم استخدامه ليتلائم مع دورة العمل الجديدة لتقديم أفضل الخدمات للمواطن بطريقة بسيطة وميسرة تتضمن كافة عناصر الجودة والأمان، وأكد محافظ القليوبية، أن تلك المجمعات الخدمية منشأة بنموذج موحد على مساحة 700م2، ويتكون المبنى في كل قرية من 3 طوابق بتكلفة مالية تصل إلى 9 ملايين جنيه لكل منهم.

وخلال الجولة تفقد محطة توليد وانتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية أعلى مبنى المجمع الخدمي بنوى التي تأتي في إطار مشروع حياة كريمة لتوفير الكهرباء اللازمة للمباني الخدمية.

وخلال تفقد المحافظ المجمع الخدمي اجتمع مع رئيس مجلس مدينة شبين ومدير مديرية التضامن الاجتماعي ومدير مديرية التموين ومديري مكاتب الشهر العقاري والسجل المدني ومركز التكنولوجي، وخلال الاجتماع تقدم بالشكر إلى وزارة التنمية المحلية والانتاج الحربي والتخطيط والتنمية الاقتصادية على الجهد الذي بذل من أجل فرش المجمعات الخدمية بالمستوى الرفيع من الأثاث، مشيرا إلى أن المحافظة بدأت في جني ثمار مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تعد أكبر مشروع قومي اجتماعي يهدف إلى إحداث تغيير جوهري في مستوى الحياة المعيشية للمواطنين بالريف المصري والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم في ضوء أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان المصري، موجها بتوحيد السياسات التشغيلية للمجمعات وإعداد لوحات إرشادية لتعريف المواطن بكافة الخدمات لجميع القطاعات المتنوعة، موجهاً رئيس المدينة بضرورة متابعة الإهتمام بالنظافة العامة داخل كافة المُجمعات، مع التنبيه بالحفاظ على الأثاث وعرض تقرير يومي لموقف جميع مشروعات المبادرة الرئاسية والانتهاء من تشغيل كافة المشروعات الخدمية للتسهيل على مواطني شبين القناطر