مصرع سيدة من المنصورة وإصابة زوجها وابنتهما إثر انقلاب سيارتهم بمطروح

مطروح _ حسن مشالي

لقيت سيدة شابة من محافظة المنصورة مصرعها، وأصيب زوجها وابنتهما بإصابات خطيرة، مساء اليوم الإثنين، إثر حادث انقلاب السيارة التي كانوا يستقلونها، عند بالكيلو 16 بالطريق الدائري، بجوار مصنع الغاز، شرقي مدينة مطروح وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى مطروح العام والجثة تحت تصرف النيابة العامة بثلاجة المستشفى.

دخل مستشفى مطروح العام، أميره أحمد إبراهيم " 25 سنة " من المنصورة، چثه هامدة، كما أستقبل المستشفى، لينا محمد عبده البسيونى" عامان " من المنصورة، مصابة باشتباه نزيف على المخ واشتتباه نزيف فى البطن وكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، والحالة العامة حرجة، ومحمد عبده البسيوني " 30 سنة " من المنصورة، مصاب باشتباه كسر في العمود الفقري وكدمات شديد في الوجه والراس.

وتحرر المحضر اللازم، للعرض على النيابة العامة، للتحقيق في ظروف وملابسات الحادث، وتم رفع آثار الحادث، وإعادة حركة المرور على الطريق بشكل طبيعي.

وقال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، بأنه تم تقديم كافة الإسعافات الطبية والعلاجية للمصابين، مع استمرار رفع درجة الاستعداد، المستمر بمستشفيات المحافظة، خاصة مع زيادة حركة السفر على الطرق، والإقبال السياحي الكبير على المحافظة على طول الساحل.