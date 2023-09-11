إصابة 13 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

أصيب 13 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي أمام عربة الغريب، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي امام عزبة الغريب، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث وتبين إصابة 13 شخصا، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
اسعاف
الفيوم رباب الجالي
أصيب 13 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي أمام عربة الغريب، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
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أصيب 13 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي أمام عربة الغريب، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
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