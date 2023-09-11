اليوم السابع
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الإثنين، 11 سبتمبر 2023 05:07 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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إصابة 13 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 03:35 م
إصابة 13 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم اسعاف
الفيوم رباب الجالي

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أصيب 13 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي أمام عربة الغريب، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي امام عزبة الغريب، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث وتبين إصابة 13 شخصا، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.






 


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