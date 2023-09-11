فيلم تسجيلي عن تاريخ وزارة العدل منذ نشأتها حتى نقل مقرها للعاصمة الإدارية

عقد وزير العدل المستشار عمر مروان، لقاءً صباح اليوم الإثنين، بعدد من القضاة من كافة الجهات والهيئات القضائية لزيارة مبنى وزارة العدل بالعاصمة الادارية والاطلاع على نظام سير العمل.

وناقش اللقاء الذى عقد بمبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، آلية التحول الرقمى، وكيفية استخدام الوسائل التكنولوجية والتطبيقات الحديثة والانتقال من النظام النمطى الورقى إلى النظام التكنولوجى التقنى، وكيف ساهم ذلك فى تيسير العمل وانجازه بسرعة ودقة وكفاءة.

وخلال اللقاء، تم عرض فيديو تسجيلى عن العاصمة الإدارية ومقر وزارة العدل منذ تاريخ نشأتها كوزارة الحقانية إلى أن تم نقل مقرها للعاصمة الإدارية الجديدة، وبرامج التشغيل بها والذى تخلت بها عن الاسلوب الورقى المعتاد واتجهت نحو التحول الرقمى واستعراض التطبيقات والبرامج التى تم استحداثها لإنجاز العمل بأقصى سرعة ودقة وفاعلية.