فرقة أم كلثوم للموسيقى تحيى حفلا غنائيا بأوبرا الإسكندرية احتفالا بمئوية سيد درويش

الإسكندرية جاكلين منير

تقدم فرقة أم كلثوم للموسيقي العربية بقيادة المايسترو محمد عبد الستار حفلا فنيا في تمام الثامنة والنصف من مساء الجمعة المقبل علي مسرح دار أوبرا الإسكندرية، وذلك في إطار الإحتفالات بمئوية فنان الشعب سيد درويش

ويتضمن برنامج الحفل باقة متميزة ومختارة من أعمال فنان الشعب سيد درويش بالإضافة إلي أعمل غنائية من زمن الفن الجميل منها ألف ليلة وليلة، موشح منيتي عز إصطباري ، والله تستاهل يا قلبي، غني لي شوية، عيني بترف، عايز جواباتك وغيرها ومن أعمال سيد درويش زوزوني، خفيف الروح، يا ورد علي فل وياسمين، شد الحزام، الأروام، أنا المصري، أنا هويت أداء كل من مصطفي عبد الناصر، فاطمة مثني، محمد حربي، لميس أمين، يحيي عراقي، أسماء الجمل، سيد رزق، أحمد عبد العزيز، أحمد جمال، مريم هاني، حسام حسني "يشارك بالحفل عازف القانون جمال عبد المنعم.

وتستمر الإحتفالات بفنان الشعب خلال شهر سبتمبر..حيث يقام حفلا فنيا لطلاب مركز تنمية المواهب فصلي الباليه والكورال يوم السبت 16 سبتمبر في تمام السابعة والنصف مساء وذلك إحتفالا بتلك المناسبة تدريب كل من عصام عزت ، محمد حسني.