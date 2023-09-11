غلق 7 مخابز بلدية لمخالفتها الاشتراطات واللوائح وتحرير 184 محضرًا تموينيًا بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

وافق اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على غلق 7 مخابز بلدية بضواحي المحافظة لمدة تتراوح بين شهر إلى شهرين كعقوبة إدارية لمخالفتها اللوائح والقوانين والتوجيهات الوزارية أرقام (37)، (38) لسنة 2020، (30) لسنة 2017، جاء ذلك بناءً على مذكرة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية بشأن مرور اللجان المشكلة من إدارة الرقابة التموينية للتفتيش على المخابز لمتابعة انتظام سير العمل بنطاق المحافظة.

وأوضح محافظ المنوفية أنه تم غلق 6 مخابز بلدية بنواحي جروان واسطنها ومسجد الخضر بالباجور، وكفر شحاتة بتلا، وكفر المنشى بقويسنا، وبندر منوف وذلك لمدة شهر لإنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، كما تم غلق مخبز بلدى بناحية الشهيد فكرى بمركز بركة السبع لمدة شهرين لوجود ماكينات صرف الخبز خارج نطاق المخبز.

واستمرارًا لتنفيذ تكليفات محافظ المنوفية بتشديد الرقابة التموينية لمتابعة الحالة العامة للأسواق، أضاف المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية أنه تم اليوم الإثنين شن حملات تموينية متنوعة بنطاق المحافظة ، أسفرت عن تحرير 184 محضرًا تموينيًا تنوع ما بين 97 محضر مخالفات مخابز، 87 محضر أسواق، مشيرًا إلى أن من أبرز القضايا التى تم ضبطها، تحرير محضر جنح ضد صاحب محل جزارة بناحية مركز قويسنا لحيازته كمية قدرها 19 كجم لحوم بلدية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، كما تم تحرير محضر جنح ضد صاحب محل تجارة مواد غذائية بشارع شاهين بمركز منوف لحيازته وعرضه للبيع كمية قدرها طن زيت طعام مجهول المصدر وبدون مستندات.

هذا وقد شدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز والأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار ومعاقبة المخالفين حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب.