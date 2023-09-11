اليوم السابع
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الإثنين، 11 سبتمبر 2023 07:24 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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ضبط 2 طن سكر بدون فواتير داخل مصنع للتعبئة بالإسكندرية

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 06:00 م
ضبط 2 طن سكر بدون فواتير داخل مصنع للتعبئة بالإسكندرية المضبوطات
الإسكندرية جاكلين منير

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شنت مديرية التموين بالإسكندرية حملات مكبرة، بتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين و التجارة الداخلية، اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، بالرقابة على المصانع.
 
وأصدر المهندس أحمد إبراهيم مدير مديرية التموين و التجارة الداخلية بالأسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على المصانع.
 
وقامت إدارة تموين المنتزة برئاسة رضا حسن مدير الإدارة و تحت إشراف أحمد عبد الرحيم رئيس الرقابة بحملة تموينية بنطاق الإدارة و التي أسفرت عن ضبط مصنع لتعبئة وتغليف السكر بحيازته كمية من السكر  بدون فواتير حيث تم التحفظ على كمية قدرها 2 طن، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

الاسكندرية

سكر

حملات التموين

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