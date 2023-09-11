ضبط أسلحة ومخدرات بأسوان ودمياط

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن ضبط (9) قضايا مخدرات "اتجار" وسلاح نارى.. بإجمالى (6,500 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 6 كيلو جرام من مخدر البانجو - كمية من مخدر الهيروين – كمية من مخدر الشابو – عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة 6 متهمين "لـ 5 منهم معلومات جنائية" ، وكذا ضبط (3 فرد محلى – طلقتين) وتنفيذ (800) حكم قضائى متنوع.

وأسفرت الجهود عن ضبط (4) قضايا مخدرات "إتجار".. بإجمالى (8,500 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 17 كيلو جرام من مخدر البانجو – 5 كيلو جرام من مخدر الهيدرو - كمية من مخدر الهيروين) وكذا ضبط (2 فرد محلى - عدد من الطلقات) بحوزة (5) متهمين "لـ 4 منهم معلومات جنائية".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

ووضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015 عقوبات كبيرة بشأن حيازة في مصر بدون ترخيص أو حتى منتهية الترخيص ولم تجدد، حيث أباح القانون البدء في إجراءات تجديد ترخيص السلاح قبل انتهاء الرخصة بثلاثة أشهر، ومن ثم فلا مجال لحيازة السلاح بعد انتهاء رخصته، فقد أوجب القانون تسليمه لقسم الشرطة إذا انتهت مدته أو رفض طلب تجديد الترخيص".