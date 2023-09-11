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خبير بيئي: العاصفة دانيال فقدت قوتها في ليبيا وتأثيرها سيكون ضعيفًا على مصر

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 04:23 م
خبير بيئي: العاصفة دانيال فقدت قوتها في ليبيا وتأثيرها سيكون ضعيفًا على مصر مداخلة تحسين شعلة على قناة إكسترا نيوز
بسمة محمد

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قال تحسين شعلة، الخبير البيئي، إن العاصفة دانيال فقدت قوتها خلال الفترة الأولى عند ظهورها على السواحل اليونانية، ثم قلت في ليبيا، وعند وصولها السواحل المصرية ستكون في أضعف صورها، فلا داعي لإثارة التوتر والقلق بشأن العاصفة دانيال.
 
وتابع شعلة، في مدخلة هاتفية للتغطية الإخبارية لقناة إكسترا نيوز، أن العاصفة كانت قوتها 75 كيلو متر/ الساعة عندما وصلت إلى اليونان ثم ليبيا، ومتوقع وصولها إلى مصر اليوم وغدا، وبات تأثيرها ملحوظ، لاسيما في سيوة، ومطروح، والإسكندرية، ومنطقة السواحل الشمالية، وصاحب لها انخفاض في عمق البحر الأبيض المتوسط، ومن المتوقع سقوط أمطار غزيرة، وانخفاض في درجات الحرارة بمعدل 3 درجات مئوية.
 
وأضاف تحسين شعلة: "تأثير العاصفة سيمر دون حدوث أي آثار سلبية، وأيضا نتجنب الحذر في حدوث العواصف، لأنه أمر طبيعي ناتج من التغيرات المناخية، وأيضا ظاهرة النينو، وكذلك ظهورها في يونيو 2023، وتتسبب في ارتفاع درجات الحرارة في المحيط الهادي بمعدل نصف درجة مئوية، ما يؤدي إلى ظهور عواقب كالعواصف والأعاصير".

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