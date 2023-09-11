تصادم سيارة نقل ودراجة بخارية ووجود إصابات فى السنبلاوين بالدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

أصيب شخصان في حادث تصادم سيارة نصف نقل ودراجة بخارية على طريق السنبلاوين، بمحافظة الدقهلية، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة السنبلاوين، باصطدام سيارة نصف نقل ودراجة بخارية على طريق عزبة شعبان طنبول دائرة المركز، ووجود مصابين.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين إصابة كل من: حماده م.ح. ويبلغ من العمر 35 عامًا، وأحمد ج.م.ح. ويبلغ من العمر 30 عامًا، مقيمان بقرية طنبول الكبرى بالسنبلاوين.

تم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم رفع آثار الحادث من الطريق، وإعادة تسيير الحركة المرورية مرة أخرى.