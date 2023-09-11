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مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث تصادم سيارتين بصحراوى أطفيح

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 01:05 م
مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث تصادم سيارتين بصحراوى أطفيح حادث تصادم - أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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لقى شخص مصرعه وأصيب آخر في حادث تصادم سيارتي ربع نقل أعلى طريق  الصحراوى فى أطفيح، وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الخدمات المعينة فى الطريق الصحراوى بالجيزة، بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارتين وأسفر الحادث عن وفاة شخص ونقل إلى المشرحة وإصابة آخر وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.
 
وأصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره لشارع المستقبل بمدينة 6 أكتوبر، وتم نقل المصاب إلى المستشفى.
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية فى الطريق فى أكتوبر، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.
 
 

أمن الجيزة

اخبار الحوادث

طريق الصحراوى

حادث مرورى

حادث تصادم



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