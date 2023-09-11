مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث تصادم سيارتين بصحراوى أطفيح

كتب: عبد الرحمن سيد

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر في حادث تصادم سيارتي ربع نقل أعلى طريق الصحراوى فى أطفيح، وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الخدمات المعينة فى الطريق الصحراوى بالجيزة، بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارتين وأسفر الحادث عن وفاة شخص ونقل إلى المشرحة وإصابة آخر وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.