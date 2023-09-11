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بداية العاصفة دانيال.. خرائط الأمطار وفرص سقوطها وأماكنها حتى نهاية اليوم

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 10:28 ص
بداية العاصفة دانيال.. خرائط الأمطار وفرص سقوطها وأماكنها حتى نهاية اليوم العاصفة دانيال فى ليبيا
كتب محمود راغب

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تتأثر البلاد بداية من اليوم ببقايا العاصفة دانيال التى ضربت ليبيا، حيث تصل العاصفة إلي غرب البلاد من اليوم الإثنين يصاحبها سقوط الأمطار، حيث تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية تبدأ من اليوم الإثنين على غرب البلاد، وتمتد الثلاثاء والأربعاء إلى مناطق من شمال البلاد.
 
وينشر "اليوم السابع" خرائط الأمطار اليوم الإثنين، تزامنا مع حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التى تتعرض لها البلاد بسبب تأثير العاصفة دانيال، كما يلى: 
 
- أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من السلوم ومطروح وسيوة.
 
-  تمتد الأمطار خفيفة مساء على مناطق من الإسكندرية قد تكون متوسطة أحيانا على فترات متقطعة.
 
ويشهد اليوم الإثنين، بداية حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية على مناطق من غرب البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال البلاد .
 
ويتوقع أن يشهد اليوم استمرار ارتفاع درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم  الإثنين: القاهرة العظمى 37  درجة والصغرى 27 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة  والصغرى  29 درجة   .
 
يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م حدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.
 
 
 
 
 

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