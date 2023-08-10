خبيرة تغذية تحذر من مخاطر تناول المشروبات الباردة

كتبت رانيا عامر

يفضل الأشخاص خلال الطقس الحار فى فصل الصيف تناول المشروبات الباردة، دون دراية لما سيترتب عليه من أضرار صحية بالغة الخطورة على صحتهم العامة، وذلك وفقا لما نشرته وكالة نوفوستى.

وأوضحت الدكتورة إيرينا بيريجنايا خبيرة التغذية الروسية أن الإفراط فى تناول الأطعمة الباردة جدا يمكن أن تكون له عواقب صحية سلبية بما فيها النوبة القلبية، مشيرة إلى أن المشروبات الباردة والمثلجة والأطعمة شديدة البرودة، التى يضيفها الكثيرون إلى نظامهم الغذائى صيفا، يمكن أن تؤثر سلبا فى الجسم خاصة فى عملية الهضم.

وتابعت: "إذا كان الشخص يتناول دائما أطعمة باردة، فإن هذا يؤدى إلى خلل فى عملية إفراز الإنزيمات، التى إذا لم تصل حرارتها إلى درجة معينة لن تنشط، وقد يؤدى هذا إلى التهابات مزمنة، ويمكن أن يؤدى تناول أطعمة ومشروبات باردة باستمرار إلى اختلال توازن ميكروبيوم الأمعاء وتجويف الفم أيضا".

وأشارت الطبيبة عند تناول أطعمة من الثلاجة مباشرة فإن هذا يؤدى إلى اختلال الطيف الميكروبى فى تجويف الفم والمعدة والأمعاء لأن هذه الكائنات لا يمكنها العيش فى وسط درجة حرارته دون الدرجة المطلوبة بيولوجيا.

وبالإضافة إلى ذلك، قد تسبب الأطعمة الدهنية الباردة خاصة من لحم الضأن انسداد الأمعاء إذا لم تسخن قبل تناولها، لأنه لتفكيك أى مادة مغذية لا بد من درجة حرارة معينة، ووفقا لها، يضر الطعام البارد بالقلب والأوعية الدموية أيضا.

وفى ذات السياق أوضحت الأخصائية أنه عندما يدخل الطعام البارد إلى وسط دافئ فى الجسم يسبب تشنجات وعائية، بما فيها التشنج اللاإرادى للأوعية الدموية في القلب. وإذا كان الطعام باردا جدا، قد يسبب نوبة قلبية خلال مروره فى المرىء.

وتشير الطبيبة إلى أنه يمكن تبريد الجسم في الصيف بتناول سوائل بدرجة حرارة الغرفة، وتنصح بالإكثار من شرب السوائل.