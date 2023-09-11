القبض على شخصين متهمين بسرقة سيارة فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت مباحث مركز شرطة دسوق بمحافظة كفرالشيخ، من ضبط شخصين متهمين بسرقة سيارة ملاكي بالإكراه، ناحية عزبة أبوزامل التابعة للوحدة المحلية بقرية العجوزين في مركز دسوق.

تلقى مدير أمن كفر الشيخ ، إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بتلقي مركز شرطة دسوق، إشارة من شرطة النجدة بورود بلاغ من "إسماعيل. ع. إ" 59 سنة، فني أشعة بالمعاش، يقيم بالعطارين الإسكندرية، بسرقة سيارته الملاكي بناحية الزراعات في نطاق الوحدة المحلية لقرية العجوزين.

بسؤال صاحب البلاغ، أفاد بأنه يمتلك سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية أرقام (س ط ل 5443) ويعمل بها على طلبات توصيل خاصة لحساب إحدى الشركات، وفي فجر يوم الواقعة، تلقى توجيه "أوردر" من الشركة بتوصيل طلب إلى قرية العجوزين مركز دسوق، ومكان الالتقاء من أمام مستشفى الجمهورية بكرموز.

وفق رواية صاحب السيارة، استقل السيارة معه شخصان صاحبا الاوردر وتوجه بهما وفق طلبهما إلى الموقع المراد، في إحدى المناطق وسط الزراعات، حيث أشهروا في وجهه سلاحا أبيض، وطلبا منه النزول، واستوليا على السيارة، وفرا بها هاربين.

تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة والوصول إلى مرتكبيها، وأسفرت الجهود عن ضبط المتهمين "هشام.ع.ع" 23 سنة، عامل، يقيم بقرية صندلا التابعة لمركز كفر الشيخ، و"طه.م.م.ا" 38 سنة عاطل، ويقيم بمحافظة سوهاج، وبمواجهتهما اقرا بارتكابهما الواقعة لمرورهما بضائقة مالية، تحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وأحيل المتهمان إلى النيابة التى قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.