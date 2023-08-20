اليوم السابع
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ضبط هاربين بكفر الشيخ من 103 أحكام تستوجب حبسهما 42 سنة

الأحد، 20 أغسطس 2023 06:53 م
ضبط هاربين بكفر الشيخ من 103 أحكام تستوجب حبسهما 42 سنة حملة أمنية - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن كفر الشيخ، بالتنسيق مع ضباط الأقسام والمراكز الشرطية على مستوى المديرية، من شخصين يقيمان بمركز سيدي سالم هاربان من عدة أحكام قضائية، وذلك في إطار جهود ضباط مديرية الأمن في ضبط الهاربين من الأحكام القضائية، وفق توجيهات اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ.

وأسفرت حملات ضباط مديرية أمن كفر الشيخ، تحت إشراف مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، عن ضبط شخصين يقيمان بدائرة مركز شرطة سيدي سالم، هاربين من تنفيذ 103 أحكام قضائية، لاتهامهما في قضايا تبديد بلغت مدة حبسهما فيها 42 سنة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم لتنفيذ الأحكام الصادرة حيالهما عن طريق النيابة العامة من خلال مركز شرطة سيدي سالم.

 

 

 


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