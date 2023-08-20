ضبط هاربين بكفر الشيخ من 103 أحكام تستوجب حبسهما 42 سنة

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن كفر الشيخ، بالتنسيق مع ضباط الأقسام والمراكز الشرطية على مستوى المديرية، من شخصين يقيمان بمركز سيدي سالم هاربان من عدة أحكام قضائية، وذلك في إطار جهود ضباط مديرية الأمن في ضبط الهاربين من الأحكام القضائية، وفق توجيهات اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ.