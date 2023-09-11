42 سنة سجنا لصيدلى متهم بحيازة عقاقير مخدرة وسلاح نارى وذخيرة بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج ، اليوم الإثنين ، بمعاقبة المتهم "ع.ك.ز" 46 سنة صيدلى بالسجن المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في الأقراص والعقاقير المخدرة، كما عاقبته بالسجن المشدد 15 سنة لإحرازه سلاح ناري وذخيرة 10 طلقات بدون ترخيص وغرامة 5 آلاف جنيه، كما عاقبته بالحبس سنتين لاتهامه بحيازة مسدس ضغط غاز و4 طلقات وغرامة 20 ألف جنيه وغلق الصيدلية لمدة سنة واحدة بدائرة مركز أخميم.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023، بدائرة مركز أخميم عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز أخميم مفادها قيام المتهم بالاتجار فى العقاقير والأقراص المخدرة ترامادول، وأنه يقوم بتخزينها فى مسكنه لبيعها وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته 375 فرصا مخدرا و12 أمبول من العقاقير المخدرة وبمواجهة المتهم اعترف بالواقعة كما تم ضبط سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص ومسدس ضغط بالمخالفة للقانون وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.