الدقهلية: تنسيق بين الغاز والرى لتحديد أفضل المسارات لمد خطوط الغاز بالمحافظة

الدقهلية شريف الديب

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، اللواء وجدي الجرواني السكرتير العام المساعد للمحافظة، بعقد اجتماع للمتابعة والوقوف علي آخر الإجراءات التنفيذية ل توصيل خط الغاز الطبيعي لمركز ومدينة دكرنس.

وقال "مختار"، أتقدم بخالص الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية علي كافة الجهود المبذولة من اجل تقديم خدمات متميزة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية وتلبية مطالبهم في إطار بناء الجمهورية الجديدة، مشيرا إلي أن الخط الجديد يساهم في تسهيل توصيل خدمة الغاز الطبيعي لجميع مراكز الشمال بنطاق محافظة الدقهلية وتشمل كلا من (المنزلة والجمالية والمطرية وبني عبيد ومنية النصر وميت سلسيل والكردي).

ووجه "مختار" بالتنسيق الكامل بين الغاز والري لتحديد افضل المسارات حتي لا يكون هناك تعارض بين خطوط الغاز والصرف الزراعي المغطي حفاظاً علي المال العام.

وثمن " المحافظ " دور وزارة البترول وعلي رأسها وزير البترول و التنفيذيين القائمين علي العمل بها وجهودهم المتواصلة بشأن تنفيذ خطة الدولة لتوصيل الغاز الطبيعي لمدن ومراكز الدقهلية وجميع مدن ومراكز الجمهورية.

وأشار " مختار " إلي أن المحافظة ومن خلال كافة اجهزتها التنفيذية تبذل كل الجهود مع جميع الوزارات والأجهزة المعنية لتنفيذ خطط الدولة التي تستهدف تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين او المساهمة في تنفيذ المشروعات التي تستهدف تقديم خدمات جديدة تؤدي للارتقاء بالخدمات المقدمة لهم بجميع مراكز ومدن وقري المحافظة.

جاء ذلك في اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، للحفاظ على البيئة وتوفير الطاقة النظيفة وذلك من خلال تنفيذ خطة الدولة لتوصيل الغاز الطبيعي لكافة مدن وقرى الجمهورية ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وبالتنسيق والتعاون مع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن .