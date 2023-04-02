محافظ الدقهلية يناقش الإجراءات التنفيذية لتوصيل خط الغاز الطبيعي فى دكرنس

الدقهليه شريف الديب

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، اجتماعا مع الإدارة العامة للمرافق بديوان عام المحافظة، بإشراف المهندسة شيماء الصديق مدير الإدارة، وبحضور النائب وليد فرعون عضو مجلس النواب عن مدينة دكرنس، ووكلاء وزرات الزراعة والري والطرق وشركات مياه الشرب والكهرباء، والاتصالات، والشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو)، وشركة غاز مصر بمنطقة الدقهلية، وبمشاركة رؤساء المراكز والمدن والأحياء، في كل من دكرنس وطلخا وبلقاس وشربين ومحلة دمنة ومديري عموم الأملاك ومعلومات شبكات المرافق.

واستعرض "محافظ الدقهلية" خلال الاجتماع، توصيل خط للغاز الطبيعي، ومحطة تخفيض ضغط، وكذا غرفة لمأخذ الغاز، فضلا عن غرفة محابس، وذلك بمدينة دكرنس، بداية من مدينة طلخا مرورا بكل من شربين وبلقاس ومحلة دمنة.

وفي بداية الاجتماع، وجه "مختار" الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية على كافة الجهود المبذولة من أجل تقديم خدمات متميزة للمواطنين بجميع المحافظات.

وأكد محافظ الدقهلية انه بانشاء وتنفيذ الخط المذكور سيتم التيسير لتفيذ اعمال توصيل الغاز الطبيعي لمراكز شمال المحافظة وتشمل كلا من المنزلة والجمالية والمطرية وبني وعبيد ومنية النصر وميت سلسيل والكردي.

وقال محافظ الدقهلية إن المحافظة ومن خلال كافة اجهزتها التنفيذية تبذل كل الجهود مع جميع الوزرات والاجهزة المعنية المركزية لتنفيذ خطط الدولة التي تستهدف تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين او المساهمة في تنفيذ المشروعات التي تستهدف تقديم جديدة تؤدي للارتقاء بالخدمات المقدمة لهم بجميع مراكز ومدن وقري المحافظة.

وفي نهاية الاجتماع وجه "مختار" الشكروالتقدير لوزير البترول ولوزارة البترول و التنفيذيين القائمين علي العمل بها وجهودهم المتواصلة بشأن تنفيذ خطة الدولة لتوصيل الغاز الطبيعي لمدن ومراكز الدقهلية وجميع مدن ومراكز الجمهورية.