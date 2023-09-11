اليوم السابع
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البريد المصرى: خصم 25% على خدمات البريد السريع بين مصر والمغرب

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 04:32 م
البريد المصرى: خصم 25% على خدمات البريد السريع بين مصر والمغرب البريد المصرى- أرشيفية
كتبت هبة السيد

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أعلن الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أنه تنفيذا لتوجيهات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ فقد قررت الهيئة القومية للبريد نسبة خصم 25% على خدمات البريد السريع الصادرة من مصر إلى المغرب لمدة شهر بدءا من اليوم 11 سبتمبر وذلك تضامنا مع الشعب المغربى الشقيق بعد الزلزال المدمر الذى ضرب المملكة المغربية.
 
ويتقدم البريد المصرى فى هذا المصاب الجلل، بخالص التعازى وصادق المواساة لأسر الضحايا وللشعب المغربى الشقيق مع خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
 
 
 

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