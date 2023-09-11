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استعدادات مكثفة لمواجهة سوء الأحوال الجوية بالبحيرة.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 01:17 م
استعدادات مكثفة لمواجهة سوء الأحوال الجوية بالبحيرة.. اعرف التفاصيل الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة برفع درجة الاستعداد والتأهب وتمركز المعدات وانعقاد غرفة العمليات وإدارة الأزمات المركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة حالة الطقس وعدم استقرار الأحوال الجوية المتوقعة غدًا الثلاثاء، مع اتخاذ كل التدابير اللازمة للحد منها.  
 
يأتي ذلك تماشيًا مع التغيرات المناخية المرتقبة، ووفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بأن تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدءًا من يوم الاثنين الموافق 11 سبتمبر وحتى الأربعاء 13 سبتمبر، تبدأ على غرب البلاد وتمتد أيام الثلاثاء والأربعاء الى مناطق من شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة بنسبة حدوث 40٪ تكون رعدية أحياناً ونشاط للرياح على بعض المناطق
 
وأكدت الدكتورة نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة على إستمرار الجاهزية والإستنفار التام والتواجد المستمر لجميع الأجهزة التنفيذية وسرعة الإستجابة الفورية لأي مطالب للمواطنين وخاصةً فيما يتعلق بسوء حالة الجو والأمطار، والتنسيق بين إدارة الأزمات والكوارث الوحدات المحلية وشركة المياة والحماية المدنية لإتخاذ اللازم للحد من موجة سقوط الأمطار من خلال الآتي :
 
- الإلتزام بانعقاد غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار 24 ساعة لتلقي كل البلاغات.
 
- المتابعة المستمرة والدورية لتطهير صفایات وخطوط صرف مياة الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق.
 
- مراجعة كافة الإستعدادات والتمركزات للتعامل مع الأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف.
 
- مراجعة تطهير الترع والمصارف وكافة المجاري المائية وإزالة التعديات عليها ومراجعة المناسيب أولاً بأول والإنتهاء من أعمال الصيانة بكافة محطات الصرف الزراعي.
 
- مراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه ووقف المخالف منها وإتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار.
 
- إستمرار مراجعة كافة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وسرعة إتخاذ اللازم بإجراء الصيانة على الفور حفاظاً على الأرواح والممتلكات.
 
 

 


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