استشارى أمراض جلدية يقدم روشتة لعلاج تشققات القدم

كتبت رانيا عامر

يعانى عدد كثير من الأشخاص بـ الاصابة بتشققات القدم وجفافها، وترجع تلك المشكلة إلى عدة أسباب منها ارتداء الأحذية غير الطبية التي تضر بصحة القدمين، بجانب ارتدء الشرابات الصوفية الضارة لسلامة الرجل، واستخدام الصابون غير الصالح، والافراط فى استعمال المياه على الجلد دون تنشيف.

ماذا يشعر المصاب بالتشققات؟ أوضح الدكتور مصطفى آدم، رئيس قسم الجلدية بكلية طب سوهاج فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع"، أن المصاب بالتشققات القدم يشعر بأحمرار فى الجلد، أو حرقان، أو ألم مع أحمرار، وعندما يتجاهل الشخص عن علاجها سوف تزيد خطورتها عليه فيما بعد ، كما تزيد حجم التشققات، وتلك التشققات يترتب عليها الاصابة بمشاكل صحية على المدى البعيد مثل تراكم البكتيريا والاصابة بالقرح وخصوصا اذا كان السبب الناتج عنها داخلى نتيجة مرض ما بالجسم .



ماذا يفعل المصاب بالتشققات خلال فترة العلاج؟ هناك روتين يجب أن يقوم به المصاب بالتشققات بشكل يومى حفاظا على رطوبة الجسم. 1.يجب على المصاب وغير المصاب عملية التنشيف الجيد للجلد خاصة بعد الاستحمام أو الوضؤء

2.عدم مشى المصاب حافى على الارض لان هذا سوف يسبب له الم بالقدمين

3. أستخدام الاحذية الجلدية الطبية التى تحافظ على سلامة القدمة

4. ضرورة لبس الشرابات القطنية والبعد كل البعد عن الشرابات الصوفية والتى تحتوى على نسبة عالية من الالياف وتضر بصحة الجلد

5.ضرورة كثرة شرب السوائل وخاصة المياة التى تساعد فى ترطيب الجلد من أجل تخفيف التشققات

6.استعمال المرطبات الجيدة والتى تكون فى متناول جميع المواطنين مثل الفازلين ، ويجب أن تضع أكثر من مرة خلال اليوم لتقليل القشرة وتشقق القدم .



متى يحتاج المصاب بالتشققات لزيارة الطبيب؟ أوضح الاستشارى عندما تصل حالة المريض الى درجة الذروة وهى أصابته بالالتهابات الحادة بالقدمين بجانب زيادة حجم التشققات ، فيجب عليه زيارة الطبيب المختص على السرعة حتى لا يحدث له مضاعفات صحية . وأكد رئيس قسم الجلدية بأنه فى وصول المصاب لحالة الذروة فلابد من التدخل الطبى عن طريق تقشير تلك التشققات بالادوية وطرق طبية أخرى تحتوى على مركبات طبية بتركيرات ونسب مختلفة من الكرتيزون لتخفيف الالتهابات الجلد ، بجانب أستخدام المرطبات والمضادات الحيوية المناسبة لظروف الحالة .

ونصح الطبيب المواطنين بشكل عام قبل مرحلة وصولهم الى تشققات القدم وغيرها من الامراض الجلدية ، بعدم استخدام المياة بكثرة حتى لا تسبب ضرر بالجلد وحدوث مشاكل جلدية فيما بعد ، وعدم المشى الفرد حافى، مؤكدا مدى أهمية شرب السوائل وعلى وجه الخصوص المياة للاطفال والشباب والنساء وكبار السن، بغرض ترطبي الجلد ومنع حدوث أى مضاغفات للجسم.