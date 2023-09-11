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إيطاليا تعلن عودة ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا والنسبة تصل إلى 39%

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 11:59 ص
إيطاليا تعلن عودة ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا والنسبة تصل إلى 39% عودة كورونا فى ايطاليا
فاطمة شوقى

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أعلنت مصادر صحية إيطالية عن عودة حالات الإصابة بوباء كورونا للارتفاع مرة أخرى في جميع أنحاء إيطاليا، حسبما قالت وكالة آكى الإيطالية.

ووفقاً لآخر رصد أسبوعي للمعهد العالي للصحة ووزارة الصحة(ISS)، فإن "نسبة الإصابات المبلغ عنها لدى الأشخاص الذين أصيبوا مرة واحدة سابقاً على الأقل، آخذة بالارتفاع، وهي تبلغ حوالي 39%”، مقارنة بالـ36% في المسح السابق".

وقال تقرير الرصد الصحي، إن "اتجاه العدوى، يبدو أنه يتماشى مع السيناريو الجديد الذي يرى أن متحور (EG.5) المعروف باسم (Eris) أيضاً، هو متحور سارس ـ كوف ـ 2 السائد في إيطاليا، بنسبة (41.9٪) في أحدث استطلاع سريع أجراه المعهد العالي للصحة، والخاص بالفترة من 21 – 27 أغسطس”.

وأوضح التقرير، أن "الدراسات التي أجريت حتى الآن، تسلط الضوء على أن جنس (EG.5) يتميز بمعدل نمو مرتفع، وهو ما يبرر انتشاره في مختلف البلدان، إلى جانب انخفاض قدرة الأجسام المضادة على تحييد المتحوّرات الأخرى.

ومع ذلك، فقد أشار التقرير الفني عن نتائج الرصد إلى أنه "لم يتم حتى الآن تسليط الضوء على أي مخاطر إضافية على الصحة العامة من ناحية السلالات المنتشرة حالياً".

 

 


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