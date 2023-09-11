إصابة 17 شخصا فى حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب 17 مواطنا في حادث تصادم وقع بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل على طريق "القاهرة- الفيوم" الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي أمام مساكن الميمنة، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 17 مواطنا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي بالفيوم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.