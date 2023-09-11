اليوم السابع
Ads
الإثنين، 11 سبتمبر 2023 06:41 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

إصابة 17 شخصا فى حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي بالفيوم

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 05:19 م
إصابة 17 شخصا فى حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي بالفيوم حادث سيارة -أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 17 مواطنا في حادث تصادم وقع بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل على طريق "القاهرة- الفيوم" الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 
كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي أمام مساكن الميمنة، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 17 مواطنا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي بالفيوم  وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حوادث الطرق بالفيوم

مستشفي الفيوم العام

الفيوم

محافظة الفيوم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة