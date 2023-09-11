اليوم السابع
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الإثنين، 11 سبتمبر 2023 12:28 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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إصابة 12 شخصًا فى تصادم حافلتين على طريق الإسماعيلية - الزقازيق

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 11:58 ص
إصابة 12 شخصًا فى تصادم حافلتين على طريق الإسماعيلية - الزقازيق الحادث
الإسماعيلية- صبرى غانم

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أصيب 12 شخصًا باصابات مختلفة فى تصادم حافلتين، وتقلان عددًا من الركاب بطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعى، دائرة مركز القصاصين، وتم نقل المصابين الى المستشفى لإسعافهم ورعايتهم طبيًا. 
 
تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم حافلتين على طريق الإسماعيلية الزقازيق دائرة مركز القصاصين. 
 
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الى مكان الحادث كما تم الدفع ب5 سيارات إسعاف بإشراف الدكتور مصعب البدراوي مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث الذى اسفر عن اصابة 12 شخصا باصابة مختلفة معظمهم صدمات عصبية وهلع.
 
تم نقل المصابين إلى المستشفى لإسعافهم ورعايتهم طبيا، جارٍ تحرير المحضر اللازم بالحادث، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين. 
 
 
 
 

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