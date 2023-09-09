العثور على جثة شاب مجهول الهوية ملقاة فى الأراضى الزراعية بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

عثر أحد أهالى منطقة البحوث دائرة مركز القصاصين بالإسماعيلية ، على جثة لشاب ملقاة بالأراضى الزراعية، وتم التحفظ عليها بمشرحة مستشفى القصاصين تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، اخطارا من مأمور مركز شرطة القصاصين، يفيد بورود بلاغ من أحد أهالى منطقة البحوث دائرة المركز بالعثور على جثة شاب ملقاة داخل الاراضى الزراعية.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية الى مكان البلاغ وتبين أن الجثة لشاب لايحمل أى تحقيق شخصية ويرتدى كامل ملابسه، وتكثف الاجهزة الامنية وضباط مباحث مركز القصاصين من جهودهم للوصول إلى هوية الجثة ومعرفة أسباب الوفاة، تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى القصاصين تحت تصرف النيابة العامة، وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق.