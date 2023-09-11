إسبانيا: مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين فى حادث قطار شمال شرق البلاد

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أعلنت خدمات الطوارئ في أسبانيا مقتل أربعة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين بعد أن صدمهم قطار ركاب أثناء عبورهم قضبان السكك الحديدية في كاتالونيا شمال شرق إسبانيا.

وقالت خدمات الطوارئ في كتالونيا - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا)، حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الاثنين، إن الحادث وقع عندما حاولت مجموعة من سبعة أشخاص عبور خطوط السكك الحديدية في مونتميلو على بعد نحو عشرين كيلومترا شمال برشلونة، ولم يذكر الراديو المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.