إحالة 3 أطباء للجنايات بتهمة الإهمال والتسبب فى وفاة طفلة بقنا

قنا صابر سعيد

قررت جهات التحقيق بقنا ، إحالة 3 أطباء بمستشفى أبو تشت المركزي، للمحاكمة بتهمة الإهمال والتأخر في تشخيص حالة طفلة، والتسبب في وفاتها.

ووجهت جهات التحقيق إليهم تهمة التسبب خطأ في وفاة الطفلة قسم. أ، نتيجة إهمالهم وتأخرهم في تشخيص حالة الطفلة المتوفاة، مما أدى إلى تفاقم حالتها المرضية، واكتشاف الفشل الكلوي، ومن ثم الوفاة، وأوراق علاجها تشير إلى أنها كانت تعاني من الفشل الكلوي من وقت دخولها المستشفى.

وكان قد حرر والد الطفلة قسم محضرًا يحمل رقم 5126 لسنة 2022، اتهم خلاله الأطباء المختصين بقسم الأطفال، بالإهمال الذي نتج عنه وفاة طفلته، وأحالت جهات التحقيق المتهمين إلى محكمة الجنايات في جلسة 4 نوفمبر 2023، بتهمة الإهمال والتأخر في تشخيص حالة الطفلة، والتسبب في وفاتها.