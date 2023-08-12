اليوم السابع
Ads
السبت، 12 أغسطس 2023 04:24 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية حوادث

جهات التحقيق بقنا تنتدب طبيبا شرعيا لمعرفة سبب محاولة دفن طفلة دون تصريح

السبت، 12 أغسطس 2023 03:58 م
جهات التحقيق بقنا تنتدب طبيبا شرعيا لمعرفة سبب محاولة دفن طفلة دون تصريح اسعاف - أرشيفية
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت جهات التحقيق بقنا، ندب الطبيب الشرعي لمعرفة سبب وفاة طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة، قامت أسرتها بتكفينها ومحاولة دفنها دون تصريح بالدفن.
 
كان قد تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد قيام أسرة بتكفين طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومحاولة دفنها، دون وجود تصريح بالدفن بقرية المحروسة في مركز قنا، وتبين أن الطفلة تُدعى تقوى.ع، 8 أعوام.
 
تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طوخ في نقادة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والتي قررت ندب الطبيب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة.
 
 
 
 
 

مصرع طفلة

دفن طفلة بقنا

محافظة قنا

اخبار قنا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة