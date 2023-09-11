وأضاف سينيهوبوف- في تصريح، نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية- أن بالإضافة إلى الضربات المدفعية، شن الروس غارات جوية على بلدة فيسيلي في خاركيف وأوهيرتسيف في تشوهيف وسنكيفكا وكيسليفكا وكوتلياريفكا في منطقة كوبيانسك.

وأشار إلى أن الروس يواصلون الاحتفاظ بمجموعة من القوات لتغطية الأقاليم الحدودية، وفي بعض البلدات يقومون بأعمال تخريبية؛ لمنع القوات الأوكرانية من إعادة الانتشار فى القطاعات المهددة.

وفي خيرسون جنوبي أوكرانيا.. قال رئيس الإدارة العسكرية للإقليم أولكسندر بروكودين، إن شخصين اثنين أُصيبا من جراء 57 هجومًا شنته القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية.

وأضاف بروكودين: "أطلق الجيش الروسي، أمس الأحد، النار 57 مرة على إقليم خيرسون؛ حيث أطلق 250 قذيفة من قذائف الهاون والمدفعية والجراد والطائرات بدون طيار والمروحيات، كما أطلق 13 قذيفة على مدينة خيرسون.. ما أدى إلى إصابة شخصين".

وتابع: "ضرب الجيش الروسي مناطق سكنية وأراضي ومباني مؤسسة تعليمية ووحدة خدمة الطوارئ الحكومية ومنشأة بنية تحتية حيوية في خيرسون، وبرجًا للهاتف المحمول في منطقة بيريسلاف".

وأكد بروكودين أنه من الصعب للغاية استعادة إمدادات الكهرباء في القرى الواقعة على طول نهر دنيبرو في منطقة خيرسون بسبب القصف.