وأضاف الحسيني - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على هامش المؤتمر الدولي الـ34 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والذي اختتم أعماله أمس - أنه يجب على المثقفين المعتدلين والأئمة والمشايخ الصادقين والمؤسسات الدينية العريقة المعتدلة أن تدخل الفضاء الإلكتروني لنشر المفاهيم الصحيحة بكل حكمة مع تقنية جيدة لأن هذه المفاهيم تصل إلى أضعاف الناس ممن تصل إليهم خطبة الجمعة، وذلك لبث الأخلاق والقيم الكريمة التي دعا إليها ديننا العظيم.

وأكد أن أحوج ما يحتاج إليه الناس اليوم هي المفاهيم المتعلقة بصحة العقيدة والضروريات بأمور الصلاة والزكاة وما يحل من المال وما يحرم وكيفية المعاملة مع المسلمين ومع غير المسلمين وبر الوالدين وصلة الأرحام والصبر على المصائب والثبات على طاعة الله تعالى والتوبة الصادقة لله عز وجل.