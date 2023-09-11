اليوم السابع
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أسعار الخضراوات اليوم.. الفاصوليا من 18 لـ26 جنيها والباذنجان من 3 لـ 5

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 08:00 ص
أسعار الخضراوات اليوم.. الفاصوليا من 18 لـ26 جنيها والباذنجان من 3 لـ 5 باذنجان ارشيف
كتب إسلام سعيد

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وفق قائمة أسعار سوق العبور، فقد سجل سعر الفاصوليا من 18 إلى 26 جنيها، والباذنجان البلدى 3 جنيهات إلى 5 جنيهات، والرومى من 7 إلى 10 جنيهات، والباذنجان الأبيض 7 إلى 12 جنيها والفلفل الرومى 18 إلى 34 جنيها والفلفل الصوب 14 جنيها والفلفل الحامى 8 إلى 13 جنيها.

اليوم السابع ينشر أسعار الخضراوات فى الأسواق اليوم الاثنين 11 سبتمبر 2023، حيث سجل سعر الطماطم من 8 إلى 12 جنيهات وسجل سعر البطاطس 10 إلى 12 جنيها، والبصل بسعر من 14 إلى 19 جنيها، والكوسة من 9 إلى 13 جنيها، بحسب أسعار سوق الجملة.

وتراجع سعر الملوخية إلى 5  جنيهات، والخيار من 9 إلى 12 جنيها، والخيار البلدى من 7 إلى 10 جنيهات، والبامية 5  و12 جنيها، فيما بلغ سعر القلقاس من 5 إلى 9 جنيهات، والثوم من 24 إلى 30 جنيها.

يشار إلى أن هذه الأسعار تعبر عن أسعار سوق الجملة فى القاهرة الكبرى ويضاف إليها تكاليف النقل ومكاسب التجار بنسبة 10 إلي 15% حسب كل منطقة.

 

 


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