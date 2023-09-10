3 من لاعبي ههيا الرياضى بالشرقية يتأهلون لبطولة أفريقيا للكاراتيه بالمغرب.. صور

الشرقية - حمدى عبد العظيم

يواصل نادي ههيا الرياضي التابع لمديرية الشباب بمحافظة الشرقية التأهل بأكبر عدد من لاعبي المنتخبات القومية للكاراتيه في جميع المراحل لبطولة أفريقيا التي ستقام بالمغرب أغسطس المقبل.

وقال أحمد وهدان، المدير الفنى لنادى ههيا الرياضي وعضو لجنة المنتخبات والفرق القومية والمدير الفني لمنتخب مصر للأشبال للكاراتيه أن النادي تأهل فعليا بأكبر عدد من اللاعبين لتصفيات بطولة إفريقيا الكاراتيه والتي ستقام بالمملكة المغربية في أغسطس من العام الجاري.

وأضاف لـ "اليوم السابع" أن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وأوكا هيروشى، السفير اليابانى بمصر، كرما الجهاز الفني للمنتخبات القومية ولاعبة المنتخبات القومية تكريما لدورهم الفاعل فى إبراز رياضة الكاراتيه المصرة عالميًا، و3 لاعبين قد تأهلوا لبطولة افريقيا بعد الفوز الكاسح بجميع مباريات تصفيات منتخب مصر للكاراتيه بأداء مُمتع وبلا هزيمة.

فقد تأهلت اللاعبة مريم عبد الرحمن سعد 15 سنة وقد حصلت على عدد من البطولات على مستوى الجمهورية وايضا على المستوى الدولي آخرهم بطولة الدوري العالمي للكاراتيه.

واللاعبة الثانية هى أروى مصطفى الغريب 18 سنة وقد حصلت على عدد من البطولات على مستوى الجمهورية وايضا حصدت المركز الأول في الدوري العالمي الكاراتيه بكرواتيا.

وتأهلت اللاعبة جنة محمود حسن 18 سنة والتي حصلت على بطولات على مستوى الجمهورية وحصدت المركز الأول في بطولة العالم للكاراتيه عالم.

واشار وهدان أنهم سيبدأوا فى دخول اللاعبين الثلاث فى معسكر مغلق لبدء عمليات التدريب والتجهيز والاستعدادات لخوض نهائي بطولة كازابلانكا بالمغرب 2023.

وأوضح المدير الفنى لنادى ههيا للكاراتيه أن النادي برع وذاع سيطه بين أندية مصر للكاراتيه وحقق مراكز متقدمة داخليا وعالمًا وحصل على وسام الجمهورية فى الرياضة من الطبقة الأولى ويعتبر نادى ههيا الرياضي للكاراتيه هو أكبر مورد لاعبين فى جميع مراحل المنتخبات القومية للكاراتيه ويحظى بوجود من 25 إلى 30 لاعب بالمنتخب القومي للكاراتيه.

وتوقع وهدان أن يحصد لا عبى النادي الثلاث 3 ميداليات ذهبية ويعودون رافعين علم مصر عاليًا وخفاقًا.

ولفت أن براعة لا عبى النادي أهلا إسلام عمر الفاروق، ليكون مدربًا للمنتخب القومي المصري بعدما أظهر براعة فى فنيات التدريب وخرج من تحت يديه أبطال الكاراتيه حصدوا مراكز متقدمة محليًا وعالميًا.



أحد اللاعبين مع المدربين



لاعبة كراتيه مع مدربيها



مع سفير اليابان