25.5 مليار دولار صادرات مصر إلى دول مجموعة العشرين عام 2022

كتب مدحت عادل

أظهرت بيانات الجهاز المركـزي للتعبئة العامة والإحصاء مجموعة من الإحصاءات الاقتصادية الهامة ومنها ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لدول مجموعة العشرين لتسجل 25.5 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 21.1 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 21.1%.

وقالت البيانات إن تركيا جاءت على رأس قائمة دول مجموعة العشرين من حيث الصادرات المصرية خلال عام 2022، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 3.9 مليار دولار، يليها إيطاليا بقيمة 3.4 مليار دولار، ثم السعودية بقيمة 2.4 مليـار دولار، ثـم أمريكا بقيمة 2.3 مليار دولار، ثـم كوريا الجنوبية بقيمة 1.9 مليـار دولار، ثم الهند بقيمة 1.9 مليار دولار.

وجـاءت الصـين فـي مقـدمة دول مجمـوعــة العشـرين من حيـث الـواردات المصـريـة خـلال عام 2022، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 14.4 مليار دولار، يليها السعودية بقيمة 7.8 مليار دولار، ثم أمريكا بقيمة 6.7 مليار دولار، ثم روسيا الاتحادية بقيمة 4.1 مليار دولار، ثم الهند بقيمة 4.1 مليار دولار، ثم المانيا بقيمة 4 مليار دولار.