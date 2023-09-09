الإحصاء: 13.7% ارتفاعا فى قيمة التبادل التجارى بين مصر والهند خلال 2022

كتب مدحت عادل

كشفت بيانات الجهاز المركـــزي للتعــــبئة العامـــة والإحصاء، اليوم، السبت، عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والهند لتصل إلى 6 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 5.3 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 13.7%؛ حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى الهند 1.9مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 2 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 6.5%، وسجلت قيمة الواردات المصرية من الهند 4.1 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3.2 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 26.4%.

أهم المجموعات السلعية التى صدرتها مصر إلى الهند خلال عام 2022

1. الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 1.1مليار دولار.

2. أسمدة بقيمة 242 مليون دولار.

3. منتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 241مليون دولار.

4. قطن بقيمة 77 مليون دولار.

5. فواكه واثمار صالحة للأكل يقيمة 53 مليون دولار.

أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من الهند خلال عام 2022

1. لحوم بقيمة 669 مليون دولار.

2. حديد وصلب بقيمة 539 مليون دولار.

3. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 448 مليون دولار.

4. منتجات كيماوية عضوية بقيمة 358 مليون دولار .

5. ألات وأجهزة كهربائية وآلية وأجزاؤها بقيمة 429 مليون دولار.

وسجلت قيمـة تحـويلات المصريين العاملين بالهنـد 6 مليـون دولار خـلال العـام المـالـي 2021/ 2022 مقابل 5.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 3.4%، بينما بلغت قيمة تحويلات الهنود العاملين في مصر 16.3 مليون دولار خــلال العــام المــالـي2021 / 2022 مقابل14.3مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 13.9%.

وسجل عدد سكان مصر 105.4 مليون نسمة عام 2023، بينما سجل عدد سكان الهند 1.4 مليار نسمة عام 2023.

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة الهند طبقــاً لتقـديـرات البعثة 400 مصري حتى نهاية عام 2022