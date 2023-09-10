10 صور ترصد تطورات العمل فى مشروع تغطية صالة الأعمدة الكبرى بالكرنك

الأقصر – أحمد مرعى

بعد النجاح الضخم فى المشروع القومى لترميم صالة الأعمدة الكبرى بمعابد الكرنك ونجاح المشروع فى إظهار الألوان الرائعة والنقوش البديعة التى لا تزال على الأعمدة منذ آلاف السنين، انطلقت منطقة آثار الكرنك على مدار الأيام الماضية فى مشروع جديد يعزز من نجاح ترميمات الصالة التي تمت بأيدي مصرية خالصة، حيث تم العمل على تغطية جزء من صالة الأعمدة بنوع مميز من الأخشاب التى تم جلبها خصيصاً لحماية الصالة من أشعة الشمس والأمطار وتقاوم الحشرات لحماية الصالة بعد المشروع الضخم لترميمها.

وفى هذا الصدد يقول الدكتور مصطفى الصغير مدير عام معابد الكرنك، إنه تم العمل خلال الفترة الماضية على تغطية صالة الأعمدة الكبرى بالخشب لحمايتها بعد الترميمات به، بإستخدام نوع من الخشب هو نوع خاص جداً من أنواع الخشب يتحمل الوزن وأشعة الشمس والأمطار ومقاوم لكل ذلك حتى الحشرات، ولذلك حرصت وزارة السياحة والآثار على أن يكون السقف من أجود أنواع الأخشاب حتى يتحمل كل ذلك.

فيما صرح الطيب غريب مدير بمعابد الكرنك، إن المصريون القدماء قاموا بتغطية صالة الأعمدة الكبرى بالكرنك، ولكن لا يعلم أحد ما هي نوعية المواد المستخدمة فى تغطية الصالة فيظن إنها كانت من الخشب أو من الحجر وقت الفراعنة، حيث إن وضع سقف خشبي فوق صالة الأعمدة ما هو إلا إرجاع الشيء لأصله لأنها في المجمل كانت مغطاة لنفس الغرض وهو حماية الألوان من العوامل المختلفة، بالإضافة للغرض الديني المعروف لدى الأثريين والمرشدين، مشدداً على إن هذا المشروع أمر ضروري جداً لحماية الألوان الرائعة والجميلة التي تم صيانتها وترميمها وحفظها، وذلك ضمن خطة ومشروع ضخم جداً قامت به وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية، وكلف الدولة ملايين الجنيهات فكان لزاماً ومن الطبيعي أن يتم حماية هذا المشروع الضخم وما نتج عنه من ألوان أصلية بديعة مر عليها قرابة الـ4 آلاف عام من عهد الملك سيتي الأول بداية عصر الأسرة التاسعة عشرة وهذا على أقل تقدير.



أعمال تغطية صالة الأعمدة الكبرى بالكرنك



الجانب المغطى من صالة الأعمدة بالأخشاب



العمل فى ترميمات صالة الأعمدة وتغطيتها بالأخشاب



المشروع الجديد لتغطية صالة الأعمدة الكبرى بالكرنك



المشروع لتغطية صالة الأعمدة يحمى مجهودات المرممين والألوان والنقوش



إنتهاء تنفيذ تغطية جزء من صالة الأعمدة بالكرنك



جانب من تنفيذ مشروع تغطية صالة الأعمدة بالأخشاب



مشروع تغطية صالة الأعمدة بأخشاب من نوع خاص



مشروع تغطية صالة الأعمدة بالكرنك بالأخشاب لحماية تطويرها