نقص الماء والغذاء يقضى على حيوانات الألبكة فى بيرو بسبب الجفاف

فاطمة شوقى

تموت حيوانات الألبكة التى تتميز بها بيرو، وذلك بسبب نقص الغذاء والماء بسبب الجفاف الذى يضرب البلاد منذ العام الماضى، حسبما قالت صحيفة لا ديثينا البيروفية.

وأدان رئيس مقاطعة بونو البيروفية، توماس ميدينا، نفوق عدد من حيوانات الالبكة بسبب نقص الماء والغذاء، معربًا عن قلقه من تسارع عدد الوفيات فى صغار الألبكة الى 5%.

وأشار إلى أنه إذا استمر العجز المائي فمن المتوقع أن تتضاعف أعداد الوفيات في شهري أكتوبر ونوفمبر، لأن هناك أيضا حيوانات الألبكة تفقد صغارها بسبب نقص الغذاء والماء.

وأوضح أن "هناك 5 من كل 100 ألبكة تموت حاليًا، وهذا ما يثير قلق جميع منتجي الألبكة بشدة، نظرًا لأن جميع الأنهار التي كانت في المنطقة تجف بسرعة، ولا يوجد طعام لحيواناتنا الصغيرة وكل ذلك بسبب وقال: "الاحتباس الحراري".

وطلبوا من السلطات المختصة التدخل في المشكلة، من أجل إنقاذ الحيوانات التي تمكنت من البقاء على قيد الحياة.

وقال كارلوس باتشيكو، الطبيب البيطري والخبير في حيوانات اللاما والألبكة، إن أسوأ سيناريو سيكون في استمرار الجفاف، وأوضح أن "الحيوانات تعاني أصلاً نقصًا في الوزن وليس هناك مراع".

ووصفت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية (سينامي) الجفاف بأنه أحد أسوأ موجات الجفاف التي تضرب البلاد منذ نصف قرن، والتي تفاقمت بسبب ظاهرة النينا وهي ظاهرة طبيعية دورية في المحيط الهادئ تؤدي إلى خفض حرارة الجو.