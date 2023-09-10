اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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ميقاتى يعرب عن تعاطف لبنان مع المغرب قيادة وشعبا فى محنة الزلزال

الأحد، 10 سبتمبر 2023 12:00 ص
ميقاتى يعرب عن تعاطف لبنان مع المغرب قيادة وشعبا فى محنة الزلزال ميقاتى
أ ش أ

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 أعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، عن تعاطف لبنان مع المغرب قيادة وشعبا، فى المحنة التى أصابته؛ نتيجة الزلزال الذى ضرب مناطق مغربية عدة.

وقال رئيس الحكومة - فى برقية وجهها إلى ملك المغرب محمد السادس بن الحسن - : "لقد آلمنا المصاب الكبير الذى حل بالمغرب الشقيق، ولكننا على ثقة أنه سيتجاوز بارادة شعبه هذه المحنة وينهض من جديد. ونسأل الله أن يتغمد الضحايا برحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل".


وأبدى ميقاتى استعداد لبنان للمساعدة فى عمليات الإغاثة الجارية، ووضع إمكاناته تحت تصرف المغرب الشقيق للخروج من هذه المحنة المؤلمة.

 

 


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