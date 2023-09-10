"طلاب القناة" يشاركون بأسبوع شباب الجامعات في نسخته الـ13 بجامعة حلوان

الإسماعيلية- صبرى غانم

حرص الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس ، والدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة سهير أبو عيشة أمين عام الجامعة على لقاء الطلاب؛ قبل مغادرة فوج طلاب جامعة قناة السويس إلى جامعة حلوان للمشاركة بفعاليات أسبوع شباب الجامعات لتشجيعهم وتحفيزهم على بذل الجهد من أجل تمثيل الجامعة فى أسبوع شباب الجامعات والمنافسة الشريفة وتحقيق مراكز متقدمة تليق باسم الجامعة.

وأكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، ثقته في طلابه ودعمه لهم ، وذلك انطلاقًا من الاهتمام الكبير الذي توليه الجامعة للأنشطة الطلابية وحرصها على مشاركة طلابها في اللقاءات القمية.

ويشارك 120 طالبًا وطالبة بفعاليات الأسبوع، والذي تستضيفه جامعة حلوان هذا العام، كما حث الدكتور محمد عبد النعيم ، الطلاب على بذل الجهد من أجل التمثيل المُشرف للجامعة متمنياً لهم تحقيق مراكز متقدمة تليق بإسم الجامعة، لافتًا إلى أنه سيتم تكريم المتميزين والفائزين في أنشطة الأسبوع.

كما حضر لقاء الطلاب المشاركين بأسبوع شباب الجامعات عبد الله عامر مدير عام رعاية الشباب وفريق العمل بالإدارة العامة.

جدير بالذكر يعد "أسبوع شباب الجامعات" أحد وأكبر ملتقى لطلاب الجامعات المصرية التي تهتم بتنمية ودعم انتماء الشباب بجامعاتهم، ودعم التعارف مع شباب الجامعات الأخرى.