اليوم السابع
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ضبط 2000 لتر سولار قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

الأحد، 10 سبتمبر 2023 03:05 م
ضبط 2000 لتر سولار قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة سولار - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، بالتنسيق مع مباحث التموين حملات تموينية على الأسواق لمواجهة بيع السلع الغذائية المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر، وكذلك مواجهة تهريب السلع المدعمة إلى السوق السوداء.  
 
وأسفرت تلك الحملات عن ضبط  2000 لتر سولار تم تجميعها من قبل تاجر للمواد البترولية بمركز النوبارية لإعادة بيعها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرير المحاضر اللازمة تمهيدًا لإحالتها إلى النيابة المختصة.
 
كما تم ضبط 2 طن نخالة قمح و500 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية.   
 
من جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، تكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الإستيلاء على السلع المدعمه، ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية ومحطات الوقود، مشددة على أهمية ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
 
 

حملات تموينية

محافظة البحيرة

ضبط سولار مدعم

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النوبارية



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