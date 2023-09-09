حملات تموينية مكبرة بالإسكندرية وتحرير عشرات المحاضر ضد المخالفين

الإسكندرية جاكلين منير

شن حي شرق بالإسكندرية ، برئاسة اللواء أحمد حبيب حملة مكبرة للتفتيش علي المحال التجارية استهدفت شوارع الفردوس والفتح ومسجد حاتم بمنطقة سموحة وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 3 منشآت وإعدام 20 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي وتحرير عدد 22 محضرا متنوعا و9 إنذارات والتحفظ على 302 حالة إشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر بـ 39 ألف جنيه.

ونفذ حي وسط برئاسة عزة سعد حملة مكبرة للتفتيش علي الأسواق والمحال التجارية، شملت شوارع الميناء الشرقية، سعد زغلول ، شامبليون ، الإسكندر الأكبر ، الغرفة التجارية ، الشهداء ، بولانكى وأسفرت الحملة عن إعدام 5 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي و28 منتجا غذائيا منتهي الصلاحية والتحفظ على 230 حالة إشغال متنوع وتحرير 18 محضرا و8 إنذارات وتحصيل مبلغ 30 ألف جنيه غرامات فورية.

وشهد حى المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مكبرة للتفتيش على المنشآت التجارية شملت منطقة المعمورة البلد وأسفرت الحملة عن إعدام 5 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي وتحرير عدد 7 محاضر متنوعة وتحرير 10 إنذارات.

وقام حي الجمرك برئاسة المهندسة نهى خليفة حملة مكبرة للتفتيش علي المحال التجارية استهدفت شارع سيدي ياقوت والسيد محمد كريم وطريق الكورنيش وأسفرت الحملة عن تحرير 4 إنذارات للمنشآت المخالفة.