ضبط لحوم مجهولة المصدر وأخرى مذبوحة خارج السلخانة بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية ، حملات مكبرة، بتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وتعليمات من اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية لضبط ومتابعة الأسواق.

وأصدر المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على المطاعم والأسواق.

وقامت إدارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة وتحت إشراف أحمد هيبة رئيس الرقابة بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك بحملة تموينية بنطاق الإدارة والتى أسفرت عن ضبط أحد المطاعم الشهيرة بحيازته كمية من اللحوم مجهولة المصدر بدون بيانات قدرها 96كجم، وضبط خروف مذبوح خارج السلخانة بوزن 28 كجم.

كما تم تحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد من الرسمي، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.