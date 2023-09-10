رفع 270 طن قمامة خلال حملات للنظافة ورفع المخلفات بمركز المحلة في الغربية

أكد اللواء عمرو فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة على أن أعمال النظافة أسفرت عن رفع 270 طن قمامة خلال حملات النظافة المكبرة تمت بجميع الوحدات المحلية تحت إشراف نواب رئيس المدينة وبمشاركة رؤساء الوحدات المحلية.

وأضاف أن أعمال النظافة شملت طريق المحلة / طنطا ومداخل ومزلقانات صفط تراب نطاق وحدة صفط تراب والطريق العام وعزبة فرج عطاف وأمام المصالح الحكومية والمساكن الاجتماعية وقرية منشأة الامراء بمحلة حسن والطريق الدائرى بمشاركة معدات الوحدات المحلية للمعتمدية ونمرة البصل ومحلة أبو على وميت الليت ونمرة البصل والعامرية وبلقينا.

وتضمنت حملات النظافة المجمع الحكومى وأرض رضوان ومدخل بطينة وطريق محلة زياد بنطاق وحدة محلة أبو على وأمام قرية ديرب هاشم والمصالح الحكومية بالقرية ومنطقة القنطره بديرب هاشم بنطاق وحدة ميت الليث هاشم وقرية كفر دمتنو بنمرة البصل وخلف الوحدة المحلية وأمام الجمعية الزراعية وأمام محطه الجابرية وقرية كفرالعبايده وأمام محطه صرف كفر العبايده وأمام الكبارى نطاق وحدة الجابرية وامام الصولة بترعة القرشية بصفط تراب ومدخل طريق المحلة / كفرالشيخ الزراعى امام البوابة التعريفية بالمعتمدية ورى الأشجار بالجزيرة الوسطى وأمام موقف الزراعة نطاق وحدة العامرية وأمام المدارس وقرية الابشيط بالهياتم وامام الوحدة المحلية والمدرسة الاعدادية وأمام مسجد السياف ومدخل العلو وطريق المحلة / طنطا نطاق وحدة پلقينا وأول مقابر بشبيش ومدرسة التجارة وشارع البوسطة وموقف بشبيش القديم وشارع البحر حتى موقف بشبيش العمومى نطاق وحدة بشبيش.