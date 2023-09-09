زراعة 1150 شجرة بالمحلة ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة

الغربية عادل ضرة

أكد اللواء عمرو فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة، على زراعة 1150 شجرة من أشجار الزينة، بقرى مركز المحلة، ضمن المبادرة الرئاسية 100مليون شجرة ، تحت إشراف نواب رئيس المدينة وبمشاركة رؤساء الوحدات المحلية.

وأضاف أن الأعمال شملت زراعة 450 شجرة من أشجار الماهوجنى بالأماكن العامة والمدارس وعلى رؤوس الحقول بقرية سامول، و100 شجرة على رؤوس الحقول وبمدرسة أولاد عبد الوأحد بعزبة الترزى بقرية دمرو، و100 شجرة بمدرسة السلام بمحلة ابو على، و100 شجرة ماهوجنى بمدخل قرية المعتمدية باتجاة الجابرية وعلى رؤوس الحقول، و100 شجرة ماهوجنى على جسر ترعة القرشية بصفط تراب، و100 شجرة بمعهد الجابرية الابتدائى ومسجد الشهيد والطرق العامة بنطاق الجابرية و100 شجره على رؤوس الحقول بميت الليت.