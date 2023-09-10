رئيس وزراء اليابان ورئيس كوريا الجنوبية يتفقان على تعزيز العلاقات الثنائية

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اتفق رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الأحد، مع الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول، على مواصلة العمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية بين طوكيو وسول.



وخلال اجتماعهما على هامش قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، قال كيشيدا - وفقا لبيان صادر عن الحكومة اليابانية أوردته وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" إن "طوكيو تأمل أن تلعب سول دورا هذا العام كرئيسة للمحادثات الثلاثية بمشاركة الصين".



وكانت آخر مرة التقى فيها كيشيدا، ويون، الشهر الماضي على هامش قمة ثلاثية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن بالقرب من واشنطن.



وذكرت الحكومة اليابانية أن الزعيمين الياباني والكوري الجنوبي عقدا 6 محادثات ثنائية خلال عدة أشهر.



وعقدت القمة بين كيشيدا، ويون، وسط توقعات بأن دبلوماسيين كبارا من اليابان وكوريا الجنوبية والصين يخططون لعقد محادثات في سول، ربما في 25 سبتمبر الجاري.